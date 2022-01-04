Kocasını öldürüp cansız bedeniyle ilişkiye girmişti: Daha korkunç detaylar ortaya çıktı
Rusya'da Marina Kokhal isimli kadın, rapçi eşini aldattığı iddiasıyla öldürüp, parçalara ayırmıştı. Olayın daha korkunç ayrıntıları ortaya çıktı.
Rusya'nın Petersburg şehrinde yaşayan 38 yaşındaki Marina Kokhal isimli kadın, genç bir kadınla ilişkisi olduğunu öğrendiği kocası Alexander Yushko'yu önce bıçaklayarak öldürmüş, kanını içtikten sonra adamın parmaklarını farelere yedirmişti.
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Kıskançlıktan gözü dönmüş kadın, daha sonra kocasının cansız bedeniyle cinsel ilişkiye girmişti.
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Yıllarca süren soruşturmanın ardından olayla ilgili korkunç bir detay daha ortaya çıktı.
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Marina, 30 yaşındaki kocasını parçaladığını kabul etti fakat öldürdüğünü kabul etmedi. Marina, eşinin uyuşturucu aldığı için öldüğünü, hayranları öldüğünü bilip üzülmesin diye cesedini parçaladığını ve saklamak istediğini söyledi.
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