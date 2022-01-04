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Kocasını öldürüp cansız bedeniyle ilişkiye girmişti: Daha korkunç detaylar ortaya çıktı

Rusya'da Marina Kokhal isimli kadın, rapçi eşini aldattığı iddiasıyla öldürüp, parçalara ayırmıştı. Olayın daha korkunç ayrıntıları ortaya çıktı.

Kocasını öldürüp cansız bedeniyle ilişkiye girmişti: Daha korkunç detaylar ortaya çıktı - Resim: 1

Rusya'nın Petersburg şehrinde yaşayan 38 yaşındaki Marina Kokhal isimli kadın, genç bir kadınla ilişkisi olduğunu öğrendiği kocası Alexander Yushko'yu önce bıçaklayarak öldürmüş, kanını içtikten sonra adamın parmaklarını farelere yedirmişti.

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Kocasını öldürüp cansız bedeniyle ilişkiye girmişti: Daha korkunç detaylar ortaya çıktı - Resim: 2

Kıskançlıktan gözü dönmüş kadın, daha sonra kocasının cansız bedeniyle cinsel ilişkiye girmişti.

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Kocasını öldürüp cansız bedeniyle ilişkiye girmişti: Daha korkunç detaylar ortaya çıktı - Resim: 3

Yıllarca süren soruşturmanın ardından olayla ilgili korkunç bir detay daha ortaya çıktı.

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Kocasını öldürüp cansız bedeniyle ilişkiye girmişti: Daha korkunç detaylar ortaya çıktı - Resim: 4

Marina, 30 yaşındaki kocasını parçaladığını kabul etti fakat öldürdüğünü kabul etmedi. Marina, eşinin uyuşturucu aldığı için öldüğünü, hayranları öldüğünü bilip üzülmesin diye cesedini parçaladığını ve saklamak istediğini söyledi.

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