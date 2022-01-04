Kocasını öldürüp cansız bedeniyle ilişkiye girmişti: Daha korkunç detaylar ortaya çıktı

Marina, 30 yaşındaki kocasını parçaladığını kabul etti fakat öldürdüğünü kabul etmedi. Marina, eşinin uyuşturucu aldığı için öldüğünü, hayranları öldüğünü bilip üzülmesin diye cesedini parçaladığını ve saklamak istediğini söyledi.