Kocasının eşcinsel olduğunu öğrenen kadının kararı şaşırttı
35 yaşındaki Brynn Embley ve 33 yaşındaki eşi Matthew Neilson'ın eşcinsel olduğunu bilmesine rağmen evliliğine devam etmesi herkesi şaşırtıyor.
35 yaşındaki üç çocuk annesi Amerikalı kadın, Brynn Embley 2016 yılında evlendiği kocası Matthew Neilson'nun eş cinsel olduğunu öğrenmesine rağmen kocasının bu tercihinin evliliklerine zarar vermediğini, kocasını olduğu gibi sevdiğini ve kocasının tercihine saygı duyduğunu söyledi.
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Çift, birbirlerine karşı olan anlayışların diğer çiftlere örnek olacağını söyledi.
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Brynn, kocası kendisine eş cinsel olduğunu söylediğinde ilk önce şaka yaptığını, fakat kocasının çok ciddi olduğunu görünce hiçbir şekilde tepki vermediğini söyledi.
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Genç kadın eşinin kendisini çok sevdiğinden şüphesi olmadığı için, bu tercihine her zaman saygı duyduğunu söyledi. Çiftin üç çocuğu bulunuyor.
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