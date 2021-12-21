Kocasının eşcinsel olduğunu öğrenen kadının kararı şaşırttı

35 yaşındaki üç çocuk annesi Amerikalı kadın, Brynn Embley 2016 yılında evlendiği kocası Matthew Neilson'nun eş cinsel olduğunu öğrenmesine rağmen kocasının bu tercihinin evliliklerine zarar vermediğini, kocasını olduğu gibi sevdiğini ve kocasının tercihine saygı duyduğunu söyledi.