''Koçovalıların kahvesi'' önünde korkunç cinayet
Bir dönem reytinglere damgasını vuran Çukur dizisinin çekildiği İstanbul Fatih'teki kahvehane önündeki cinayet anı kameralara yansıdı.
Kaynak: DHA
Olay, 11 Ocak'ta Ayvansaray Mahallesi Esnaf Loncası Sokak'ta meydana geldi. E.Ç. ile kahvehaneyi işleten T.S.K. isimli trans birey arasında tartışma çıktı.
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Tartışma sırasında T.S.K. belindeki silahı alınca arbede çıktı. Arbedede E.Ç. silahla vurulup hayatını kaybetti.
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Kavganın ardından şüpheli T.S.K ve silahı saklamaya yardım eden arkadaşları B.U. ve G.Ş. tutuklandı.
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Cinayetin ardından T.S.K.'nin evi daha sonra da işlettiği kahvehane yandı. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatan polis ekipleri evin kundaklama sonucu yandığını belirledi. Kahvehanedeki yangının nedeniyle ilgili araştırma ise devam ediyor.
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