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''Koçovalıların kahvesi'' önünde korkunç cinayet

Bir dönem reytinglere damgasını vuran Çukur dizisinin çekildiği İstanbul Fatih'teki kahvehane önündeki cinayet anı kameralara yansıdı.

Kaynak: DHA
''Koçovalıların kahvesi'' önünde korkunç cinayet - Resim: 1

Olay, 11 Ocak'ta Ayvansaray Mahallesi Esnaf Loncası Sokak'ta meydana geldi. E.Ç. ile kahvehaneyi işleten T.S.K. isimli trans birey arasında tartışma çıktı.

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''Koçovalıların kahvesi'' önünde korkunç cinayet - Resim: 2

Tartışma sırasında T.S.K. belindeki silahı alınca arbede çıktı. Arbedede E.Ç. silahla vurulup hayatını kaybetti.

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''Koçovalıların kahvesi'' önünde korkunç cinayet - Resim: 3

Kavganın ardından şüpheli T.S.K ve silahı saklamaya yardım eden arkadaşları B.U. ve G.Ş. tutuklandı.

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''Koçovalıların kahvesi'' önünde korkunç cinayet - Resim: 4

Cinayetin ardından T.S.K.'nin evi daha sonra da işlettiği kahvehane yandı. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatan polis ekipleri evin kundaklama sonucu yandığını belirledi. Kahvehanedeki yangının nedeniyle ilgili araştırma ise devam ediyor.

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