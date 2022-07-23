Kokoreç sevenlerin ağzının tadı kaçacak!

Özcan, “İki dükkanımız var. Yeni yıldan önce 7 bin lira elektrik faturası ödüyorduk. Ancak bu ay 23 bin lira fatura geldi. Devlet destek vermediği sürece bu sorunlar düzelmez. Katı yatı olanlara mazotu kaç liraya veriyorlar? Çiftçinin verdiğinin belki 10’da 1’ini bile vermiyorlar” ifadelerini kullandı. 25 senedir kokoreç işletmecisi olan Adnan Atalay, “Kokoreçe yüzde 50 oranında zam geldi. 3 senede gelecek zam bir yıl içinde geldi. Satışlarımız yarı yarıya düştü. Çeyreği 35 liraya, yarım kokoreç ise 50 liraya veriyoruz. Kokoreççilik bizde baba mesleği ancak hiç böyle bir dönem görmedik” dedi.