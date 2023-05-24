Kökünü Kurutma Operasyonu'nda 4'üncü dalga: 101 gözaltı var!

'TOPLAM 337 YAKALAMA YAPTIK'

İl Jandarma Komutanı Tuggeneral Mücahit Avkıran ile İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan ile kameraların karşısına geçen Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, operasyona ilişkin bilgi verdi. Vali Ayhan, "İl Emniyet Müdürlüğümüzün ve İl Jandarmamızın gayretleri ile 'Kökünü Kurutma Operasyonu'nun 4'üncüsü bugün şafak vaktinde başlattık. Şüphelilerin yakalanması için 101 ayrı adrese, eş zamanlı olarak operasyonlarımızı gerçekleştirdik. Hamdolsun ki; çok başarılı bir operasyonu daha geride bıraktık. Zaten emniyet ve jandarma ekiplerimiz 2 aydır sahadalar. Bu süreçte toplam 337 yakalama yaptık. Bugünkü yaptığımız operasyonda da 101 şüpheli yakalanmış olup, şahıslar hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmak ve nakletmek suçundan mevcutlu olarak adli tahkikat başlatılmıştır" dedi. (DHA)