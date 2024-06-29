  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Kolej yöneticilerinden öğretmenlere meydan dayağı

Kolej yöneticilerinden öğretmenlere meydan dayağı

Kastamonu'da kapatılan bir özel kolejin yöneticileri ile okulda çalışan öğretmenler arasında, arabulucu görüşmesi sırasında arbede çıktı. Okul yöneticileri tarafından darp edilen 3 öğretmen ile bir öğretmenin nişanlısı yaralandı.

Kaynak: İHA
Kolej yöneticilerinden öğretmenlere meydan dayağı - Resim: 1

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'daki kampüsünü kapatma kararı alan kolej yöneticileri, mali hakları ile ilgili görüşme yapmak amacıyla öğretmenlerle okulda çalışan öğretmenler ile bir araya geldi.

1 / 10
Kolej yöneticilerinden öğretmenlere meydan dayağı - Resim: 2

Görüşme sırasında kolej yöneticileri ile öğretmenler arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartılma kavgaya dönüştü.

2 / 10
Kolej yöneticilerinden öğretmenlere meydan dayağı - Resim: 3

Kavga sırasında 3 öğretmen darp edildi. Yöneticiler tarafından darp edilen öğretmenler, olayın planlı ve organize biçimde gerçekleştirildiğini, görüşmeye avukatlarıyla katılmalarının şüpheliler tarafından engellenmeye çalışıldığını söyledi.

3 / 10
Kolej yöneticilerinden öğretmenlere meydan dayağı - Resim: 4

Darp raporu alan 3 öğretmen şahıslar hakkında suç duyurusunda bulundu.

4 / 10