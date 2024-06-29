Kolej yöneticilerinden öğretmenlere meydan dayağı
Kastamonu'da kapatılan bir özel kolejin yöneticileri ile okulda çalışan öğretmenler arasında, arabulucu görüşmesi sırasında arbede çıktı. Okul yöneticileri tarafından darp edilen 3 öğretmen ile bir öğretmenin nişanlısı yaralandı.
Kaynak: İHA
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'daki kampüsünü kapatma kararı alan kolej yöneticileri, mali hakları ile ilgili görüşme yapmak amacıyla öğretmenlerle okulda çalışan öğretmenler ile bir araya geldi.
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Görüşme sırasında kolej yöneticileri ile öğretmenler arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartılma kavgaya dönüştü.
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Kavga sırasında 3 öğretmen darp edildi. Yöneticiler tarafından darp edilen öğretmenler, olayın planlı ve organize biçimde gerçekleştirildiğini, görüşmeye avukatlarıyla katılmalarının şüpheliler tarafından engellenmeye çalışıldığını söyledi.
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Darp raporu alan 3 öğretmen şahıslar hakkında suç duyurusunda bulundu.
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