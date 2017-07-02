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  3. 02 Temmuz 2017 13:05

İçinden çıkanlar şoka uğrattı !

Avustralya Gümrük memurları kontrol ettikleri kolilerin içinden çıkanları görünce şok oldular.

İçinden çıkanlar şoka uğrattı !


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İçinden çıkanlar şoka uğrattı !

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İçinden çıkanlar şoka uğrattı !

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İçinden çıkanlar şoka uğrattı !

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