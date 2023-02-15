Kolonlara dikkat! Depremde çöken otelde skandal görüntü

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler nedeniyle 10 ilde 35 binden fazla insan hayatını kaybetti, 105 binden fazla kişi de yaralandı. Depremin 10'uncu gününe girilirken bir çok ilde olduğu gibi Kahramanmaraş kent merkezinde de arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Depremde çöken binalarla ilgili ise her gün yeni bir bilgi ortaya çıkıyor.