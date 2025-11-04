Kolonlarında çatlak oluşan biri 3 diğeri 4 katlı 2 apartman daha tahliye edildi

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde 4 ve 3 katlı yan yana 2 binada dairelerin kolonlarında meydaKocaeli’nin Gebze ilçesinde yıkılan 7 katlı binanın çevresindeki 21 bina tahliye edilmişti. Bölgede ekiplerin çalışmaları sürerken bu kez Darıca ilçesindeki Fevzi Çakmak Mahallesi Kosova Sokak üzerinde bulunan 4 katlı ve 3 katlı yan yana olan iki binanın kolonlarında çatlak meydana geldi. na gelen çatlaklar nedeniyle vatandaşlar evlerini tahliye etti.