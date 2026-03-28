Kolonlarından çatırdama sesi gelen 6 katlı apartman tahliye edildi; vatandaş geceyi sokakta geçirdi!
Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde gece saatlerinde yaşanan hareketlilik, bölge sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. 6 katlı Habib Apartmanı sakinlerinin kolonlardan gelen sesleri ihbar etmesi üzerine, olası bir facianın eşiğinden dönülerek 51 kişi hızla tahliye edildi.
Olay, dün gece saatlerinde 2023 yılı 6 Şubat'ta Kahramanmaraş ve Hatay merkezli meydana gelen, 11 ilimizi yerle bir edip, 53 bin 537 canımızı yitirmemize yol açan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden sonra yapı stoku en hassas takip edilen noktalardan biri haline gelen Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi 1061’inci Sokak'taki 6 katlı Habib Apartmanı’nda meydana geldi.
Kolonlardan ses geldiğini fark eden bina sakinlerinin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yaptığı ihbar üzerine adrese AFAD, polis ve belediye ekipleri sevk edildi.
Ekipler tarafından yapılan inceleme sonrası, 10 dairenin bulunduğu apartmanda yaşayan 51 kişi tedbir amaçlı tahliye edildi.
Binada Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nce detaylı inceleme başlatılacağı belirtildi. (DHA)