Koltuktan çıkanlar hayrete düşürdü

"BİZE YAKIŞAN BUDUR"

Olayı anlatan Olcay Şahin, "27 yıldır koltuk döşüyorum. Bu vaka ikinci defa oldu. Biz koltukları evinden aşağı indirmeye başladığımızda koltuklarının biri fermuarlıymış. Çocuklar indirirken merdivende bir kutu düşmüş. Allah'tan merdivende düşmüş. Dışarıda düşmüş olsaydı, çünkü koltukları koyduğumuz cadde kalabalık bir cadde olduğu için biri gözüne kestirerek alabilirdi. Yeğenim altını bulduktan sonra Hançer'e götürüyor. Onun da bu durumdan haberi yok. Akabinde ben koltuğu dükkanda söktüğümde 3 tane daha altın çıkıyor. Tabii, ben hemen aradım ve sahibine ilettim. Bize yakışan da budur." dedi.