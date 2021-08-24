Koltuktan çıkanlar hayrete düşürdü
Samsun'da koltuk döşeme ustası ile elemanı, tamir için getirilen bir koltukta altın buldu. Usta ve elemanı buldukları altınları sahibine teslim etti.
Vezirköprü ilçesinde yaşayan Hançer Kayış(43), koltuk takımlarını yeniletmek için evine usta çağırdı. Koltuk döşeme ustası Olcay Şahin(40) ve elemanı Batuhan Şahin(19) koltukları taşımaya başladı. Bu sırada Batuhan Şahin'in taşıdığı tekli koltuktan bir kutu düştü. Kutuyu açan Şahin, içinde 5 gram altınla karşılaştı.
Usta ve elemanı altınları sahibine teslim etti. Akabinde dükkana getirilen tekli koltuğun altından 3 adet daha çeyrek altın çıktı. Buldukları çeyrek altınları da sahibine teslim eden Şahin, herkesin takdirini topladı.
"BİZE YAKIŞAN BUDUR"
Olayı anlatan Olcay Şahin, "27 yıldır koltuk döşüyorum. Bu vaka ikinci defa oldu. Biz koltukları evinden aşağı indirmeye başladığımızda koltuklarının biri fermuarlıymış. Çocuklar indirirken merdivende bir kutu düşmüş. Allah'tan merdivende düşmüş. Dışarıda düşmüş olsaydı, çünkü koltukları koyduğumuz cadde kalabalık bir cadde olduğu için biri gözüne kestirerek alabilirdi. Yeğenim altını bulduktan sonra Hançer'e götürüyor. Onun da bu durumdan haberi yok. Akabinde ben koltuğu dükkanda söktüğümde 3 tane daha altın çıkıyor. Tabii, ben hemen aradım ve sahibine ilettim. Bize yakışan da budur." dedi.
"İNSANLIK GÖREVİMİ YAPTIM" Altınları verdiği için insanlık görevini yaptığını ifade eden Batuhan Şahin ise, "Müşteriye koltuk almaya gittik. Koltuğu merdiven indirirken yere bıraktığımda bir kutu düştü. Koltuğu tekrardan kaldırarak arabaya koydum. Geri döndüğümde kutuyu fark ettim. Karton olduğunu fark ettiğimde tekme attım. Bantlıydı. Sonra içini açtım. Altın olduğunu fark ettim. Aldığımız kişiye geri götürdüm. Sonucunda mutluyum. İnsanlık görevimi yaptım. Başkası vermeyebilirdi. Verdiğim için pişman değilim. Unutmuş koymuş olabilir. Herkesin de böyle davranmasını tavsiye ederim" diye konuştu.