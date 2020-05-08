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  3. 08 Mayıs 2020 00:32

''Komando dede'' ortalığı birbirine kattı

Merkez Yüreğir ilçesi PTT Evleri Mahallesi'ndeki evinin penceresine çıkan Emekli Türkçe öğretmeni İbrahim Cebeci, rastgele havaya ateş açtı.

''Komando dede'' ortalığı birbirine kattı

Merkez Yüreğir ilçesi PTT Evleri Mahallesi'ndeki evinin penceresine çıkan Emekli Türkçe öğretmeni İbrahim Cebeci, rastgele havaya ateş açtı.

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''Komando dede'' ortalığı birbirine kattı

Komşularının ihbarı üzerine bölgeye polis merkezi ve yunus ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin uyarılarına rağmen havaya ateş açmaya devam eden Cebeci, bölgeye gelen çelik yelekli yardımcı polis ekiplerinin de uyarılarını dinlemedi. Evinin penceresinden elinde Türk bayrağı tutup, çevredekilere bağırıp, havaya ateş açan Cebeci, tüm çabalara rağmen ikna olmadı.

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''Komando dede'' ortalığı birbirine kattı

ÖZEL HAREKAT POLİSLERİ SEVK EDİLDİ Uzun uğraşlara rağmen bir türlü ikna edilemeyen Cebeci'yi etkisiz hale getirmek için evin çevresine özel hareket polisleri sevk edildi. Cebeci'ye müdahalede bulunmak için hazırlık yapan ekipler, bir anlık boşluğundan yararlanıp, eve sızdı.

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''Komando dede'' ortalığı birbirine kattı

Cebeci'nin arkasından gelen bir polis memuru, kollarından tutup etkisiz hale getirdi. Polis ekipleri, evin penceresindeki bıçak, tüfek ve tabancaya el koydu.

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