''Komando dede'' ortalığı birbirine kattı
Merkez Yüreğir ilçesi PTT Evleri Mahallesi'ndeki evinin penceresine çıkan Emekli Türkçe öğretmeni İbrahim Cebeci, rastgele havaya ateş açtı.
Merkez Yüreğir ilçesi PTT Evleri Mahallesi'ndeki evinin penceresine çıkan Emekli Türkçe öğretmeni İbrahim Cebeci, rastgele havaya ateş açtı.
Komşularının ihbarı üzerine bölgeye polis merkezi ve yunus ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin uyarılarına rağmen havaya ateş açmaya devam eden Cebeci, bölgeye gelen çelik yelekli yardımcı polis ekiplerinin de uyarılarını dinlemedi. Evinin penceresinden elinde Türk bayrağı tutup, çevredekilere bağırıp, havaya ateş açan Cebeci, tüm çabalara rağmen ikna olmadı.
ÖZEL HAREKAT POLİSLERİ SEVK EDİLDİ Uzun uğraşlara rağmen bir türlü ikna edilemeyen Cebeci'yi etkisiz hale getirmek için evin çevresine özel hareket polisleri sevk edildi. Cebeci'ye müdahalede bulunmak için hazırlık yapan ekipler, bir anlık boşluğundan yararlanıp, eve sızdı.