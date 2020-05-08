''Komando dede'' ortalığı birbirine kattı

Komşularının ihbarı üzerine bölgeye polis merkezi ve yunus ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin uyarılarına rağmen havaya ateş açmaya devam eden Cebeci, bölgeye gelen çelik yelekli yardımcı polis ekiplerinin de uyarılarını dinlemedi. Evinin penceresinden elinde Türk bayrağı tutup, çevredekilere bağırıp, havaya ateş açan Cebeci, tüm çabalara rağmen ikna olmadı.