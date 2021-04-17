Komando gibi dağlarda geziyorlar! İşte süs taşı avcıları

"BİZ AİLECEK BU İŞİ YAPIYORUZ"

Sedat, Hurşit ve Şükrü Kocagülle kardeşler olarak süs taşlarını arazilerden bulma konusunda bir atak yaptıklarını belirten Sedat Kocagülle (44), "Biz Türkiye'deki süs taşlarını arazilerde bulma konusunda son zamanlar büyük bir atak yaptık. Şu anda Ayvacık'ta 5-6 çeşit süs taşı bulduk. Biz bu taşları buluyoruz, sonrasında bu taşları kesiyoruz, işliyoruz ve bunları ekonomiye kazandırıyoruz. Aynı zamanda gençleri de yetiştiriyoruz." dedi.