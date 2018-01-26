Komandolar dualarla Afrin'e uğurlandı
Bingöl'de 200 komando, Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde terör örgütleri PYD/PKK ve DEAŞ'a yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'na katılmak üzere bölgeye gitti.
VATANDAŞLAR DA KATILDI
Bingöl Havalimanında düzenlenen uğurlama törenine Vali Ali Mantı, Belediye Başkan Vekili Halim Sugü, asker aileleri ile vatandaşlar katıldı. Otobüslerle havalimanına gelen askerler, burada aileleri ve il protokollü ile vedalaştı.
2 UÇAKLA AYRILDILAR
Bingöl 49. Komando Tugay Komutanlığında özel eğitilen ve meskun mahallerde tecrübe sahibi olan 200 komando daha sonra alanda bekleyen Türk Hava Kuvvetlerine ait 2 uçakla görev yerlerine uğurlandı.