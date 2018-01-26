Komandolar dualarla Afrin'e uğurlandı

VATANDAŞLAR DA KATILDI



Bingöl Havalimanında düzenlenen uğurlama törenine Vali Ali Mantı, Belediye Başkan Vekili Halim Sugü, asker aileleri ile vatandaşlar katıldı. Otobüslerle havalimanına gelen askerler, burada aileleri ve il protokollü ile vedalaştı.

