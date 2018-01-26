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  3. 26 Ocak 2018 16:20

Komandolar dualarla Afrin'e uğurlandı

Komandolar dualarla Afrin'e uğurlandı

Bingöl'de 200 komando, Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde terör örgütleri PYD/PKK ve DEAŞ'a yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'na katılmak üzere bölgeye gitti.

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Komandolar dualarla Afrin'e uğurlandı

VATANDAŞLAR DA KATILDI

Bingöl Havalimanında düzenlenen uğurlama törenine Vali Ali Mantı, Belediye Başkan Vekili Halim Sugü, asker aileleri ile vatandaşlar katıldı. Otobüslerle havalimanına gelen askerler, burada aileleri ve il protokollü ile vedalaştı.

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Komandolar dualarla Afrin'e uğurlandı

2 UÇAKLA AYRILDILAR

Bingöl 49. Komando Tugay Komutanlığında özel eğitilen ve meskun mahallerde tecrübe sahibi olan 200 komando daha sonra alanda bekleyen Türk Hava Kuvvetlerine ait 2 uçakla görev yerlerine uğurlandı.

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Komandolar dualarla Afrin'e uğurlandı

Vali Ali Mantı gazetecilere yaptığı açıklamada, Zeytin Dalı Harekatı'na katılacak komandoları uğurladıklarını söyledi.

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