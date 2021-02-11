TSK'nın kış tatbikatından nefes kesen kareler
Türk Silahlı Kuvvetleri ve Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri personelinin katılımıyla Kars'ta düzenlenen ''Kış 2021 Tatbikatı'' tamamlandı. Yerli üretim silahların kullanıldığı tatbikatta hedefler tam isabet vuruldu.
9. Kolordu Komutanlığının sevk ve idaresinde, 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı tarafından Kars'taki Şehit İstikam Astsubay Kıdemli Üstçavuş İlhan Hamlı Atış ve Tatbikat Alanı'nda düzenlenen birleşik, müşterek kış tatbikatı devam ediyor.
İş birliği ve koordinasyonu sağlamak, derin kar ve şiddetli soğuklarda harekat imkan ve kabiliyetlerini denemek amacıyla yapılan tatbikatın "Seçkin Gözlemci Günü"ne, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz de katıldı.
İnsansız Hava Araçları (İHA) tarafından belirlenen hedefler toplar tarafından vurulurken bir hedefi de Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) imha etti. Havan bölüğünün sis atışları yaptığı faaliyette, ZMA atışlarının ardından bölgeye F-16'lar geldi. Temsili tank hedeflerin savaş uçaklarınca vurulması sonrasında tatbikat alanı semalarında ATAK helikopterleri belirdi.