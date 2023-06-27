Komandolar PKK'nın inlerine girdi! Mağaradan neler çıktı neler
Van'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemelerinin bulunduğu mağaralar imha edildi.
Van'da terör örgütü Pkk'ya karşı gerçekleştirilen başarılı operasyonlarla teröristlerden temizlenen Çatak ilçesindeki "Karataş Çukurları"nın olduğu bölgede, mağaralar tek tek belirlenerek bulunan malzemeler imha ediliyor.
Zorlu arazide 11 gün boyunca arama çalışması yürüten komandolar; yüklü miktarda silah, mühimmat, yaşam ve tıbbi malzemeyle dolu olan sığınak ve mağaraları kullanılamaz hale getirdi.
5 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığına bağlı İl Jandarma Komutanlığı timleri, Tendürek Dağı gibi Çatak ilçe sınırlarındaki "Karataş Çukurları" olarak adlandırılan bölgenin de terörden arındırılması için operasyonlar yürüttü.
Jandarma özel harekat ve jandarma komando timleri, ilçe kırsalında geçen yıl yürütülen "Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Süleyman Budak" ve "Şehit Jandarma Er Mevlüt Yıldız Operasyonu" ile 5 teröristi etkisiz hale getirdi.