Komandolar PKK'nın inlerine girdi! Mağaradan neler çıktı neler

5 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığına bağlı İl Jandarma Komutanlığı timleri, Tendürek Dağı gibi Çatak ilçe sınırlarındaki "Karataş Çukurları" olarak adlandırılan bölgenin de terörden arındırılması için operasyonlar yürüttü.