Komandolar terörist avında !
Türk askeri Afrin'de terörden arındırılan bölgelerde güvenliği sağlarken, diğer yandan gece görüşlü hava araçlarıyla bölgeyi izliyor.
Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) bağlı birlikler, terör örgütü mensuplarından arındırılan stratejik Burseya Dağı'ndan Bafilyon, Marin, Kestel ve Dikmetaş köyleri ile çevredeki hakim noktalara uzanan onlarca kilometre uzunluğundaki tünellerde teröristlerin peşini bırakmıyor. Burseya Dağı'ndan 13 ayrı noktaya uzanan ve örümcek ağını andıran tünellere giren özel eğitimli komandolar, bir yandan sızma girişimlerini engellemek için giriş noktalarını kapatırken, diğer yandan gece görüşlü hava araçlarıyla bölgeyi izliyor.
Zeytin Dalı Hârekatı kapsamında Burseya Dağı'ndan 13 ayrı noktaya uzanan ve örümcek ağını andıran tünellere giren özel eğitimli komandolar, bir yandan sızma girişimlerini engellemek için giriş noktalarını kapatırken diğer taraftan gece görüşlü hava araçları "Serçe" ve çok sayıda drone ile havadan tünelleri gözlüyor.
Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) desteğiyle yürütülen harekat kapsamında teröristlerden temizlenen dağda konuşlanan komandolar, çevre güvenliğini aldıkları alanları el yapımı patlayıcılardan arındırdıktan sonra bölgenin Afrin ile bağlantısını sağlayan tünellerde arama yapıyor.