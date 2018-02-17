Komandolar terörist avında !

Zeytin Dalı Hârekatı kapsamında Burseya Dağı'ndan 13 ayrı noktaya uzanan ve örümcek ağını andıran tünellere giren özel eğitimli komandolar, bir yandan sızma girişimlerini engellemek için giriş noktalarını kapatırken diğer taraftan gece görüşlü hava araçları "Serçe" ve çok sayıda drone ile havadan tünelleri gözlüyor.



