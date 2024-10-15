Komaya sokan ''kıskançlık'' yumruğu kamerada
Antalya'da bir çiçekçi ellerinde çiçekle fotoğrafını paylaştığı kadının eşinin saldırısına uğradı. Esnafı tek yumruk darbesiyle hastanelik eden saldırgan, yere düşen çiçekçiyi yerde de tekmelemeye devam etti.
Antalya'da K.Ş. (31), çiçekçilikle uğraşan yabancı uyruklu eşinin çiçeklerle fotoğrafını, kendi sosyal medya hesaplarında paylaşan çiçekçi E.Y.'yı (29) yumruk atıp yere düşürdükten sonra tekmeledi. Hastanede tedaviye alınan E.Y.’nın sağlık durumu ciddiyetini korurken, gözaltına alınan K.Ş. tutuklandı. Saldırı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, 12 Ekim saat 19.00 sıralarında Kepez ilçesi Altınova Mahallesi'ndeki bir çiçek deposunda meydana geldi. Spor hocalığı ve barlarda korumalık yapan K.Ş.'ün yabancı uyruklu eşi, sosyal medya platformunda oluşturdukları farklı hesap ve sayfalarda çiçek satışı yapıyor. Yıllardır aynı bölgede çiçekçilikle uğraşan E.Y., kız kardeşi Firdevs E.Y. (25) ve babaları Muhammet E.Y. (60) da sosyal medyada açtıkları hesapta çiçek ve buket fotoğrafları paylaşarak satışa sunuyor. Firdevs E.Y., geçen günlerde bir çiçek fotoğrafının ekran görüntüsünü alarak, kendi iş yerinin sosyal medya hesaplarında paylaştı. E.Y.'nın paylaştığı yüzü net görünmeyen fotoğrafı gören K.Ş., "Neden karımın fotoğrafını paylaşıyorsunuz, emek hırsızısınız" diyerek tepki gösterdi.
E.Y., tepki üzerine fotoğraftaki kadının yüzünün buzlandığını, kırpıldığını, hata yaptığını ifade ederek, özür diledi. K.Ş., hatayı yaptığını iddia ettiği E.Y. ile yüz yüze görüşmek istedi ve çiçek deposuna gitti. E.Y., özür dilemek için yanına giderken, K.Ş. bir anda yumruk atarak E.Y.’yı yere düşürdü. E.Y.'ya defalarca tekmeleyen K.Ş.'ü, dayısı Ali Okur kurtardı. Yerden kalkamayan E.Y. için polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Kısa sürede gelen sağlık ekibi, bilinci kapalı E.Y.'yı Kepez Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. E.Y.'nın beyin kanaması geçirdiği, durumunun kritik olduğu belirtildi. Gözaltına alınan K.Ş. ise çıkarıldığı hakimlik tutuklandı.
E.Y.'nın darbedildiği anlar, çiçek deposunun güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde K.Ş.'ün depoya giren E.Y.'ya aniden yumruk attığı ve yere düştükten sonra tekmelediği görüldü. Olay sırasında sesleri duyup koşarak gelen dayı A.O.'un duruma müdahale ederek, 'Sen ne yaptın?' sorusu üzerine K.Ş.'ün 'Karımın fotoğraflarını paylaşırsa bu şekilde olur' dediği görüntülere yansıdı. 'Aklı başında mı' sorusuna ise K.Ş.'ün 'Değil' karşılığını vermesi, bir kadının feryat etmesi dikkati çekti.
Ağabeyinin hastanede yanından ayrılmayan E.Y., olayı yaşatan kişinin eski komşuları olduğunu ifade etti. E.Y., “Biz de onlar da sosyal medya ve internet üzerinden çiçek satışı yapıyoruz. Bunların çiçeklerini beğeniyoruz. Çünkü buketleri çok güzel yapıyorlar. Bunların sosyal medya profili herkese açık. Bazı müşterilerimiz bunların fotoğraflarını bize atıp 'Buna benzer çiçekler yapabilir misiniz' diyorlar. Biz de 'Yapabiliriz' diyoruz. Herkese açık profilinde eşinin tişörtlü bir fotoğrafını kendi paylaşmış. Fakat 'Benim eşimin uygunsuz yerlerini paylaştınız' diyerek böyle bir olay yaşandı. Normalde gece yarılarına doğru gelen telefonları açmıyordum. Telefonu abim açıyor ve 'Sen A.O.'un yeğeni değil misin? Bu fotoğrafları, karımı nasıl paylaşırsın? Nasıl kırparsın?' diyor. Abim de 'Benim bununla bir alakam yok. Bizim sosyal medya hesaplarını, birçok şirket hesaplarımızı kız kardeşim yönetiyor' diyor. O da 'Sen yaptın, senin boynunu koparacağım. Sen benim karşıma çıkma. Çıkarsan çok kötü olur' diyerek küfürler saydırıyor. Biz de 'Abi kusura bakma özür dileriz' diyoruz ama 'Konum at geleyim' tarzında konuştu" dedi.