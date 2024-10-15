Komaya sokan ''kıskançlık'' yumruğu kamerada

Ağabeyinin hastanede yanından ayrılmayan E.Y., olayı yaşatan kişinin eski komşuları olduğunu ifade etti. E.Y., “Biz de onlar da sosyal medya ve internet üzerinden çiçek satışı yapıyoruz. Bunların çiçeklerini beğeniyoruz. Çünkü buketleri çok güzel yapıyorlar. Bunların sosyal medya profili herkese açık. Bazı müşterilerimiz bunların fotoğraflarını bize atıp 'Buna benzer çiçekler yapabilir misiniz' diyorlar. Biz de 'Yapabiliriz' diyoruz. Herkese açık profilinde eşinin tişörtlü bir fotoğrafını kendi paylaşmış. Fakat 'Benim eşimin uygunsuz yerlerini paylaştınız' diyerek böyle bir olay yaşandı. Normalde gece yarılarına doğru gelen telefonları açmıyordum. Telefonu abim açıyor ve 'Sen A.O.'un yeğeni değil misin? Bu fotoğrafları, karımı nasıl paylaşırsın? Nasıl kırparsın?' diyor. Abim de 'Benim bununla bir alakam yok. Bizim sosyal medya hesaplarını, birçok şirket hesaplarımızı kız kardeşim yönetiyor' diyor. O da 'Sen yaptın, senin boynunu koparacağım. Sen benim karşıma çıkma. Çıkarsan çok kötü olur' diyerek küfürler saydırıyor. Biz de 'Abi kusura bakma özür dileriz' diyoruz ama 'Konum at geleyim' tarzında konuştu" dedi.