Kombideki sızıntı bir anneyi ve karnındaki bebeğini hayattan koparttı

Eve giren sağlık ve polis ekipleri, 33 yaşındaki Şeyma K.’yi oturma odasında hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde genç kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Bunun üzerine ekipler, kadının karnındaki bebeği kurtarmak için Şeyma K.’yi Nevşehir Devlet Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi’ne kaldırdı. Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen bebeğin de kurtarılamadığı öğrenildi.