Komedi filmi gibi düğün kamerada: Gelin yere yapıştı
İstanbul Esenyurt'ta iki ayrı düğünde sıra dışı anlar yaşandı. Düğünlerden birinde çiçek kapma yarışında olan geline olurken, bir diğerinde takılan takılar olay oldu...
Kaynak: İHA
Esenyurt'ta aynı gün gerçekleşen iki ayrı düğünde sıra dışı anlar yaşandı. Nikah sonrasında gelin, çiçeğini arkadaşlarına atmak istediği sırada arbede yaşandı.
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Bu sırada çiçeği almak için mücadele eden iki erkek gelinle birlikte yere düştü. Bir başka düğünde ise damadın arkadaşları, takı töreninde sıra dışı bir kortej yaptı. 5 arkadaş ellerindeki plaka ve araba jantlarını damada takarken, o anlar kameraya yansıdı.
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