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Komedi filmi gibi düğün kamerada: Gelin yere yapıştı

İstanbul Esenyurt'ta iki ayrı düğünde sıra dışı anlar yaşandı. Düğünlerden birinde çiçek kapma yarışında olan geline olurken, bir diğerinde takılan takılar olay oldu...

Kaynak: İHA
Komedi filmi gibi düğün kamerada: Gelin yere yapıştı - Resim: 1

Esenyurt'ta aynı gün gerçekleşen iki ayrı düğünde sıra dışı anlar yaşandı. Nikah sonrasında gelin, çiçeğini arkadaşlarına atmak istediği sırada arbede yaşandı.

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Komedi filmi gibi düğün kamerada: Gelin yere yapıştı - Resim: 2

Bu sırada çiçeği almak için mücadele eden iki erkek gelinle birlikte yere düştü. Bir başka düğünde ise damadın arkadaşları, takı töreninde sıra dışı bir kortej yaptı. 5 arkadaş ellerindeki plaka ve araba jantlarını damada takarken, o anlar kameraya yansıdı.

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Komedi filmi gibi düğün kamerada: Gelin yere yapıştı - Resim: 3
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