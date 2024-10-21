Komedi filmi gibi düğün kamerada: Gelin yere yapıştı

Bu sırada çiçeği almak için mücadele eden iki erkek gelinle birlikte yere düştü. Bir başka düğünde ise damadın arkadaşları, takı töreninde sıra dışı bir kortej yaptı. 5 arkadaş ellerindeki plaka ve araba jantlarını damada takarken, o anlar kameraya yansıdı.