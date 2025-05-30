Komedyenin başına gelen olay güldürmedi: Duvarı kırıldı, usta göründü

İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine olayı anlatan Rıdvan K., "Tesisat çalışması vardı yan dairede. Biz de uyarmak için ustanın yanına giderken duvardaki kırığı gördük. Ben de o anı videoya çektim. ‘Usta, sen bizim eve girmişsin’ gibisinden. Usta da normal bir şeymiş gibi karşıladı, ben de o an güldüm" dedi.