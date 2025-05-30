Komedyenin başına gelen olay güldürmedi: Duvarı kırıldı, usta göründü
Mersin'de yan dairede yapılan tesisat çalışması sırasında evinin odasındaki duvarı delinen bir kişi karşısında komşusunda tadilat yapan ustayı görünce ne diyeceğini şaşırdı.
Olay, Mersin'in merkez Yenişehir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, yan dairede yapılan tesisat çalışması sırasında Rıdvan K.'in evindeki odanın duvarında çatlaklar oluştu, bir tuğlası da tamamen yerinden çıktı.
Rıdvan K., karşı dairenin tadilat yapılan bölümünü net şekilde görebildi. Duvardaki hasarlı bölüm, yan daireye açılan küçük bir pencere görünümü oluşturdu. Gördüğü manzara karşısında şaşıran Kevrek, o anları cep telefonuyla kayda aldı ve sosyal medya hesaplarında paylaştı.
Ancak takipçileri, Rıdvan K.'in sık sık komedi ve kurgu içerikleri paylaşmasından dolayı olaya inanmakta zorlandı. Yaşananların gerçek olduğunu belirten Rıdvan K., olayın ardından gece boyunca kendisine mesaj atan takipçilerine durumun bir kurgu olmadığını anlatmaya çalıştığını söyledi.
İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine olayı anlatan Rıdvan K., "Tesisat çalışması vardı yan dairede. Biz de uyarmak için ustanın yanına giderken duvardaki kırığı gördük. Ben de o anı videoya çektim. ‘Usta, sen bizim eve girmişsin’ gibisinden. Usta da normal bir şeymiş gibi karşıladı, ben de o an güldüm" dedi.