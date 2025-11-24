Kompresörlü işkence dehşetinde 3 hastane çalışanı açığa alındı
Şanlıurfa'da staj yaptığı marangoz atölyesinde makatına kompresörle hava verilen 15 yaşındaki çocuğun ölümüyle ilgili soruşturmada, delil niteliği taşıyan pantolonu çöpe attığı tespit edilen 3 hastane çalışanı açığa alındı.
Olay, 14 Kasım'da Bozova'daki marangoz atölyesinde meydana geldi. Atölyede staj yapan M.K. (15), kalfa olarak çalışan H.A. (20) ile kimliği öğrenilemeyen bir arkadaşı tarafından önce elleri bağlanarak etkisiz hale getirildi. Ardından pantolonu zorla çıkarılan çocuğun makatına yüksek basınçlı kompresörle hava verildi. M.K., ağır yaralandı. İhbarla adrese sağlık ekipleri sevk edildi. İç organlarında ciddi hasar oluşan K., tedavi gördüğü Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde 5 gün sonra yaşamını yitirdi. M.K.'nin cenazesi, otopsi sonrası Bozova Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.
YENİDEN GÖZALTINA ALINIP, TUTUKLANDI
Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan H.A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Karara itiraz edildi, A. hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı. A., yeniden gözaltına alındı, bu kez sevk edildiği nöbetçi mahkemede tutuklandı. K.'nin ailesi, yazılı bir açıklama yaparak adalet çağrısında bulundu.
'KİM VARSA HAK ETTİĞİ CEZAYI ALACAKTIR'
Anne N.K. ile baba A.K. adına yapılan açıklamada, "Biricik oğlumuz M., staj için gönderildiği atölyede elleri kolları tutulup kompresörle basınçlı hava verilmek suretiyle iç organları infilak ettirilerek öldürülmüştür. Fail, 'şaka yaptık' diyerek adli makamları yanıltmaya çalışmış, ardından ise firar girişiminde bulunmuştur. Delilleri yok etmeye çalışanlar ve bu cinayete doğrudan ya da dolaylı olarak karıştığı tespit edilen kim varsa hak ettiği cezayı alacaktır" denildi.
ÜÇ HASTANE ÇALIŞANI AÇIĞA ALINDI
Olayla ilgili soruşturma sürerken; Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü'nce Bozova Mehmet-Enver Yıldırım Devlet Hastanesi'nde görevli 1 hemşire ile 2 temizlik personeli olay günü M.'nin delil niteliği taşıyan pantolonunu çöpe attıkları gerekçesiyle açığa alındı. Öte yandan M.K.'nin staj gördüğü mobilya atölyesinde halay çektiği anlara ait görüntüler ortaya çıktı. (DHA)