Komşu kavgasında şoke eden görüntüler: Yaşlı kadını yumrukla yere serdi
İstanbul Gaziosmanpaşa'da komşuların kavgasında ortalık karıştı. Darbedilen bir kişi, ayağa kalktıktan sonra yaşlı kadına yumruk attı. Aldığı yumruk darbesiyle yere yığılan kadın uzun süre kalkamadı.
Kaynak: DHA
Olay, dün Gazosmanpaşa Karayolları Mahallesi Galeri Caddesi üzerinde saat 19.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre; komşu oldukları öğrenilen taraflar arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma, kısa süre sonra kavgaya dönüştü.
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İhbar üzerine olay yerine polis sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, tarafları ayırarak, kavgaya müdahale etti.
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Kısa bir süre sonra taraflar yeniden kavgaya tutuştu. Kavga sırasında bir kişi, koşarak saldırmak istediği komşusu ve yakınları tarafından yumruk ve tekmelerle darbedildi.
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Olay yerinde bulunan polis ekipleri, yeniden olaya müdahale ederek, tarafları ayırmaya çalıştı. Bu sırada yerden kalkan kişi, komşusunun yakını olduğu öğrenilen yaşlı bir kadına yumruk attı.
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