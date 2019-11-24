Komşu savaş alanı gibi ! Göstericilere ateş açıldı: 7 ölü

Irak Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Albay Halit el-Mehna, Bağdat'taki Tayaran, Tahrir, Hellani ve Risafa bölgelerinde güvenlik güçlerinin müdahalesinde 3 sivilin öldüğünü ve 37 güvenlik gücü mensubunun yaralandığını söyledi. Güneydeki Nasiriye kentinde de benzer görüntüler yaşandı.

