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  3. 24 Kasım 2019 12:59

Komşu savaş alanı gibi ! Göstericilere ateş açıldı: 7 ölü

Irak'ın başkenti Bağdat ve Nasiriye kentinde hükümet karşıtı gösteri düzeyenlere güvenlik güçleri tarafından ateş açıldı. En az 7 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Komşu savaş alanı gibi ! Göstericilere ateş açıldı: 7 ölü

Irak'ta ekim ayından bu yana başlayan hükümet karşıtı protesto gösterileri aralıksız sürüyor.

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Komşu savaş alanı gibi ! Göstericilere ateş açıldı: 7 ölü

Başkent Bağdat'taki korumalı Yeşil Bölge'ye giden Ahrar, Sinek ve Şüheda köprülerinde yine çatışma çıktı.

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Komşu savaş alanı gibi ! Göstericilere ateş açıldı: 7 ölü

Irak Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Albay Halit el-Mehna, Bağdat'taki Tayaran, Tahrir, Hellani ve Risafa bölgelerinde güvenlik güçlerinin müdahalesinde 3 sivilin öldüğünü ve 37 güvenlik gücü mensubunun yaralandığını söyledi. Güneydeki Nasiriye kentinde de benzer görüntüler yaşandı.

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Komşu savaş alanı gibi ! Göstericilere ateş açıldı: 7 ölü

Kentteki Zeytin Köprüsü'nü kapatan protestocuları dağıtmak için sert müdahalede bulunan güvenlik güçlerinin ateş açması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.

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