Komşuda 42 günlük sokağa çıkma yasağı sona erdi
Yunanistan'da normalleşme süreci bugünden itibaren başladı. Ülkede sokağa çıkma yasağı 42 gün sonra kaldırılırken, bazı işletmeler yeniden açıldı.
Yunanistan’da ilk corona virüs vakası 26 Şubat’ta tespit edildi, virüs İtalya’dan gelmişti.
10 Mart’ta henüz ölümcül virüs nedeniyle kimse hayatını kaybetmemişken hükümet “okulları kapatıyoruz” dedi.
Halka “evde kalıyoruz” çağrısı yapıldı.
İlk can kaybı haberi 12 Mart’ta geldi.
14 Mart’ta vaka sayısı henüz 190 iken alışveriş merkezleri, kafeterya, bar, restoranların kapatılma kararı alındı.
18 Mart’ta diğer perakende satış mağazaları da kapatıldı.
Sadece, eczane, benzinlik, market gibi temel ihtiyaçlara hizmet veren işletmelerin açık kalabileceği duyuruldu.
23 Mart’ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi.