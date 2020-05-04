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  3. 04 Mayıs 2020 12:48

Komşuda 42 günlük sokağa çıkma yasağı sona erdi

Yunanistan'da normalleşme süreci bugünden itibaren başladı. Ülkede sokağa çıkma yasağı 42 gün sonra kaldırılırken, bazı işletmeler yeniden açıldı.

Komşuda 42 günlük sokağa çıkma yasağı sona erdi

Yunanistan’da ilk corona virüs vakası 26 Şubat’ta tespit edildi, virüs İtalya’dan gelmişti.

10 Mart’ta henüz ölümcül virüs nedeniyle kimse hayatını kaybetmemişken hükümet “okulları kapatıyoruz” dedi.

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Komşuda 42 günlük sokağa çıkma yasağı sona erdi

Halka “evde kalıyoruz” çağrısı yapıldı.

İlk can kaybı haberi 12 Mart’ta geldi.

14 Mart’ta vaka sayısı henüz 190 iken alışveriş merkezleri, kafeterya, bar, restoranların kapatılma kararı alındı.

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Komşuda 42 günlük sokağa çıkma yasağı sona erdi

18 Mart’ta diğer perakende satış mağazaları da kapatıldı.

Sadece, eczane, benzinlik, market gibi temel ihtiyaçlara hizmet veren işletmelerin açık kalabileceği duyuruldu.

23 Mart’ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

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Komşuda 42 günlük sokağa çıkma yasağı sona erdi

YASAĞIN ARDINDAN 42 GÜN GEÇTİ
1.008 saatlik yasak pazartesi sabah 6’da sona erdi.

Dün akşam itibariyle toplam can kaybının 144, toplam vaka sayısının 2.626 olduğu Yunanistan normalleşme sürecine girdi. NTV Atina muhabiri Derya Özcan, Yunanistan sokaklarından son görüntüleri paylaştı.

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