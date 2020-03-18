Komşuda korkunç senaryo: 3,5 milyon insan ölecek

Eksik karantinada ölü sayısı 110 bin Ancak karantina uygulamasının eksik yapılması ve insanların temas seviyesinin yüzde 50'lerde olması durumunu içeren 2'nci senaryoya göre ise salgının zirvede seyredeceği nisan ayı sonları için vaka sayısının 300 bin, ölü sayısının da 110 bin civarında olması bekleniyor.