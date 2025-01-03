Komşular arasında silahlı çatışma: 2 ölü var

İhbarla olay yerine yönlendirilen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği N.K. sevk edildiği Sandıklı Devlet Hastanesi’nde, H.G. ise Afyon Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi’nde tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti. Olay sonrası jandarma ekipleri kavgaya karıştığı belirlenen H.K., E.K., H.G., S.G., T.G., A.Ç. ve Y.D.’yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü sürdürüldüğü belirtildi. Bu arada olayın ardından ailelerin yakınları hastane önünde toplanırken, polis ve jandarma ekipleri burada önlem aldı.

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde N.K. ile H.G.’ün hayatını kaybettiği komşu iki aile arasındaki silahlı kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Kavga sırasında yaşanan koşuşturma görüntüde yer alırken, silahla defalarca ateş açıldığı duyuldu. Olayı kameraya alanların panikle olay yerinden uzaklaşmaya çalıştıkları da görüntülere yansıdı. (DHA)





