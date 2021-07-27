Komşular bu çığlıkları duymamazlıktan gelemedi!

ÇOCUKLARI KAĞITHANE POLİSİ KURTARMIŞTI Çocuklar olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerine teslim edilerek tedavi olmak üzere hastaneye götürüldükten sonra annesine teslim edilmişti. Evdeki babaanne Samia Ahu R. (75) ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürülmüştü.