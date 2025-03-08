Komşuların tartışması kanlı biti: 3 ölü, 5 yaralı var!
Diyarbakır'da komşu aileler arasında çıkan taşlı, sopalı ve silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 5 kişi yaralandı.
Kaynak: DHA / İHA
Olay, öğle saatlerinde Çermik ilçesine bağlı kırsal Dikyol Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan komşu aileler arasında çıkan tartışma, büyüyerek taşlı, sopalı ve silahlı kavgaya dönüştü.
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Bazı araçlar da ateşe verildi. Kavgada E.B., E.B. ve Ö.Y., olay yerinde hayatını kaybetti; H.Y., M.Y., E.Y., Y.B. ile ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.
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İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Çermik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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Yaralılardan H.Y. ile M.Y., Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
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