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Komşuların tartışması kanlı biti: 3 ölü, 5 yaralı var!

Diyarbakır'da komşu aileler arasında çıkan taşlı, sopalı ve silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Kaynak: DHA / İHA
Komşuların tartışması kanlı biti: 3 ölü, 5 yaralı var! - Resim: 1

Olay, öğle saatlerinde Çermik ilçesine bağlı kırsal Dikyol Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan komşu aileler arasında çıkan tartışma, büyüyerek taşlı, sopalı ve silahlı kavgaya dönüştü.

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Komşuların tartışması kanlı biti: 3 ölü, 5 yaralı var! - Resim: 2

Bazı araçlar da ateşe verildi. Kavgada E.B., E.B. ve Ö.Y., olay yerinde hayatını kaybetti; H.Y., M.Y., E.Y., Y.B. ile ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.

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Komşuların tartışması kanlı biti: 3 ölü, 5 yaralı var! - Resim: 3

İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Çermik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Komşuların tartışması kanlı biti: 3 ölü, 5 yaralı var! - Resim: 4

Yaralılardan H.Y. ile M.Y., Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

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