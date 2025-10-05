Komşusuna hayatı dar etti: Geçen sene dışkı atmıştı, bu sene de bunu yaptı

Olay, Kemalpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre; apartmanın zemin katında oturan ortaokul öğretmeni M.S., evinin tuvalet giderlerini tıkamakla suçladığı 3'üncü katta oturan A.Ş. ile tartıştı. Şen ise kapısının önüne kızgın yağ döküp duvarına vurarak binada oturanları rahatsız etmekle suçladığı M.S. hakkında geçen yıl polise gidip, savcılığa da suç duyurusunda bulunurken, evinin girişine ve kapı önüne güvenlik kamerası koydu. Şen, 31 Ağustos’ta da komşuları M.S.'nin, kağıtta getirdiği hayvan dışkısı kapısının önüne atmasının, güvenlik kamerasıyla görüntülenmesine ilşkin de suç duyurusunda bulundu ve eşinin cep telefonuyla çektiği gürültü görüntülerini de polise teslim etti. Soruşturmalar devam ediyor.