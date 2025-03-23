Komşusunun hayatını kabusa çevirdiği 19 yaşındaki kızdan yardım çığlığı

YAŞADIKLARINI SOSYAL MEDYADA ANLATTI

E.N.A, Y.E.Ç.'nin koruma kararına rağmen dışarıya çıktığında kendisini takip ettiğini ve evin önünden ayrılmadığını iddia ederek, sosyal medyada yardım talebinde bulundu. E.N.A. paylaşımında, "3 ay önce benimle konuşmak isteyip, sürekli cinsel muhabbetler açan 30 yaşındaki kişi tarafından tarafıma bıçaklı saldırı teşebbüsünde bulunuldu. Kişi dişlerimi kırdı, beni boğmaya çalıştı, darbetti. Annemi bıçaklamaya çalıştı. 2 hafta dudaklarım patlak, suratım mor ve şiş gezdim. Koruma kararı aldık; ancak kişi beni takip etmeye, gözleri ile taciz etmeye, çevremde dolaşmaya ve evimi gözetlemeye devam etti. Ben derslerime gidemiyor, sokakta yürüyemiyor, odamda perdemi açamıyorum. Elimde kişinin beni izlediğine dair görüntü kayıtları var. Ben kendi evimde nefes alamıyorum. Bu kişi beni yaralamaya değil, öldürmeye çalıştı. Annem 4'üncü evre kanser hastası, taşınmamıza ve güvenli bir hayat yaşamamıza yardımcı olacak ne aile bireylerimiz, ne de maddi gücümüz var" ifadelerini kullanarak yardım talep etti.