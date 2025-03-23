Komşusunun hayatını kabusa çevirdiği 19 yaşındaki kızdan yardım çığlığı
Ankara'da 19 yaşındaki genç kız, parkta salıncakta sallanırken, komşusu Y.E.Ç.'nin (30) boynunu sıkıp, kafa atması sonucu yaralandı. 3 ay uzaklaştırma kararı verilirken genç kız sosyal medyadan yardım talebinde bulundu. Bunun üzerine şüpheli hakkında elektronik kelepçe tedbiri uygulandı. Can güvenliğinin olmadığını belirten genç kız, şüphelinin tutuklanmasını talep etti.
Konservatuvar sınavlarına hazırlanan bale öğrencisi E.N.A., geçen yıl 9 Aralık'ta, evinin yakınındaki parkta salıncakta sallanırken, yaklaşık 5 ay önce tanıştığı, aynı bölgede oturan Y.E.Ç. yanına geldi. Y.E.Ç., genç kızın boğazını sıkıp, kafa attı. Evinin penceresinden kızını izlerken durumu gören anne A.K., Y.E.Ç.'nin peşinden gitti. Şüpheli, A.K.'yi de elindeki meyve bıçağı ile tehdit etti. E.N.A, darp raporu alarak, annesiyle birlikte jandarmaya şikayette bulundu. Güvenlik kamerasına yansıyan darp olayını da delil olarak sundu. Görüntüde şüphelinin genç kızın yanına gittiği, bir süre sonra saldırdığı görüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, şüpheli hakkında 3 ay sonra genç kızın yanına yaklaşmama yönünde tedbir kararı verildi.
YAŞADIKLARINI SOSYAL MEDYADA ANLATTI
E.N.A, Y.E.Ç.'nin koruma kararına rağmen dışarıya çıktığında kendisini takip ettiğini ve evin önünden ayrılmadığını iddia ederek, sosyal medyada yardım talebinde bulundu. E.N.A. paylaşımında, "3 ay önce benimle konuşmak isteyip, sürekli cinsel muhabbetler açan 30 yaşındaki kişi tarafından tarafıma bıçaklı saldırı teşebbüsünde bulunuldu. Kişi dişlerimi kırdı, beni boğmaya çalıştı, darbetti. Annemi bıçaklamaya çalıştı. 2 hafta dudaklarım patlak, suratım mor ve şiş gezdim. Koruma kararı aldık; ancak kişi beni takip etmeye, gözleri ile taciz etmeye, çevremde dolaşmaya ve evimi gözetlemeye devam etti. Ben derslerime gidemiyor, sokakta yürüyemiyor, odamda perdemi açamıyorum. Elimde kişinin beni izlediğine dair görüntü kayıtları var. Ben kendi evimde nefes alamıyorum. Bu kişi beni yaralamaya değil, öldürmeye çalıştı. Annem 4'üncü evre kanser hastası, taşınmamıza ve güvenli bir hayat yaşamamıza yardımcı olacak ne aile bireylerimiz, ne de maddi gücümüz var" ifadelerini kullanarak yardım talep etti.
'SÜREKLİ YANIMA GELİP KONUŞUYORDU'
Genç kızın sosyal medyadaki yardım çığlığı üzerine şüpheli hakkında elektronik kelepçe tedbiri de uygulandı. DHA'ya konuşan E.N.A., şüphelinin olaydan 5 ay kadar önce yine parka gelip kendisiyle tanıştığını söyleyerek, "Önce kötü niyetli olduğunu düşünmedim. Muhabbet etmeye başladı. Konuşmanın devamında kişi sürekli cinsel muhabbetler açmaya başladı. O yüzden tedirgin hissettim ve rahatsız oldum. Ortalama 5-5,5 ay civarı sürdü tanışıklığımız. Sürekli yanıma gelip konuşuyordu, sürekli bir şeyler anlatıyordu. Ben çok konuşmuyordum, çok cevap vermiyordum. Sonrasında kişi daha rahatsız edici konuşmaya başladı, bana sarılıyordu, itiyordum. Fiziksel temas kurmaya çalışıyordu. Ben izin vermiyordum. Kişi beni taciz etmeye çalışıyordu. Sürekli iltifat ediyordu. Ben bundan rahatsız oluyordum. Son bir ay sürekli olarak cinsel muhabbetler kuruyordu. Kendisi cinsel hayatından söz etmeye çalışıyordu" dedi.
'DİŞLERİMİ KIRDI, BOĞAZIMI SIKTI'
E.N.A, olay günü de aynı şekilde parkta yanına geldiğini söyleyerek, "Karşıma geçip çok yakınımda durup, 1 dakika boyunca hiçbir şey söylemeden beni seyretti. Çok nefes nefeseydi ve gözlerini çok belertmişti. Krizi geçiriyormuş gibi görünüyordu. Sonrasında ben birkaç kere 'iyi misin, beni duyuyor musun' dediğimde hiç cevap vermedi. Ben kulağındaki kulaklığı çıkarıp, 'iyi misin' dediğimde kolumu tutup kıvırdı. Boğazımı sıktı. Sonra ben bilincimi kaybettim. Bana kafa attı. Dişlerim kırıldı. Beni salıncaktan fırlattı. Sonrasında anneme bıçak çekip 'hepinizi öldüreceğim' demiş. Koruma kararı alındı. Şikayetçi olduk. Fakat kişi beni takip etmeye ve sürekli izlemeye, gözle tacizde bulunmaya devam etti. Evlerimiz neredeyse karşı karşıya, arada 500 metre civarı bir şey var. Ben odamın camını açamıyorum. Sürekli olarak izliyor, sürekli takip ediliyorum. Sokağa çıkamıyorum, derslerime gidemiyorum. Konservatuvara hazırlanıyorum, evimden dışarı çıkamıyorum" diye konuştu.