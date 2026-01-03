Kömürlükteki yaşlı kadın cinayetinde katil yine çok tanıdık çıktı
İzmir'de 65 yaşındaki bir kadının apartmanın kömürlüğünde bıçaklanarak öldürülmesinin ardından başlatılan soruşturmada katledilen kadının kanı oğullarından birinin otomobilinde tespit edilmesi sonrasında katil zanlısı 2 oğlu da tutuklandı.
Kaynak: DHA / İHA
Olay, geçen yıl 13 Aralık'ta Gaziemir ilçesi Atıfbey Mahallesi'nde meydana geldi.N.Z., oğulları E.Z. ve A.Z. ile Karaburun ilçesindeki yazlıklarından döndü. E.Z. bir süre sonra evden ayrıldı.
Daha sonra N.Z., deterjan almak için apartmanın bodrum katındaki kömürlüğe indi. Annesinin geri dönmemesi üzerine bodrum kata inen A.Z., annesini kömürlükte kanlar içinde yerde buldu.
İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlıkçıların kontrolünde, bıçaklanan N.Z.'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Cinayetle ilgili Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde, İzmir Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü ile İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği bünyesinde özel ekip oluşturuldu.
