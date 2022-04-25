Komutanlar sınırın sıfır noktasında bir araya geldi
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı ve Kara Kuvvetleri Komutanı ile Irak sınırının sıfır noktasındaki Geyiktepe Üs Bölgesi'nde Mehmetçik ile iftar yaptı.
Bakan Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ile Çukurca kırsalındaki 2 bin 300 rakımlı Geyiktepe Üs Bölgesi'ne gitti. Sınırın sıfır noktasında Mehmetçik ile iftar yapan Akar daha sonra beraberindeki Komutanlarla Şırnak'a geçti.
Şırnak merkezde esnafı ziyaret eden Akar, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı. Meydandaki bir çay bahçesine oturan Bakan Akar ve komutanlar halkla sohbet etti.
Vatandaşların, "Güvenli, huzurlu bir şekilde yaşıyorsak bu sizlerin sayesinde" demesi üzerine Bakan Akar, "İnşallah hep beraber bu terör belasından tamamen kurtulacağız. Çektiğimiz tüm sıkıntılar sona erecek, 85 milyon bir ve beraber olarak daha rahat ve güven içinde hayatımızı yaşayacağız" diye konuştu.
Güvenlik güçlerinin ve kamu görevlilerinin halkın huzuru ve güvenliği için kentte büyük sevgiyle, şevk ve şefkatle görev yaptığını vurgulayan Akar, şunları söyledi: