Komutanlar sınırın sıfır noktasında bir araya geldi

Vatandaşların, "Güvenli, huzurlu bir şekilde yaşıyorsak bu sizlerin sayesinde" demesi üzerine Bakan Akar, "İnşallah hep beraber bu terör belasından tamamen kurtulacağız. Çektiğimiz tüm sıkıntılar sona erecek, 85 milyon bir ve beraber olarak daha rahat ve güven içinde hayatımızı yaşayacağız" diye konuştu.