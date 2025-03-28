  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. KONDA ''evdeki vatandaşla'' yaptığı sokaktaki protestolar anketinin sonuçlarını açıkladı

KONDA ''evdeki vatandaşla'' yaptığı sokaktaki protestolar anketinin sonuçlarını açıkladı

KONDA Araştırma, Türkiye'nin dört bir yanındaki protestolarla ilgili olarak düzenlediği kamuoyu araştırmasının sonuçlarını açıkladı.

KONDA ''evdeki vatandaşla'' yaptığı sokaktaki protestolar anketinin sonuçlarını açıkladı - Resim: 1

KONDA, başlatılan İBB soruşturmaları kapsamında Ekrem İmamoğlu’nun 19 Mart’ta gözaltına alınması ve ardından tutuklanmasıyla başlayan sürece ilişkin bir anket düzenledi.

1 / 7
KONDA ''evdeki vatandaşla'' yaptığı sokaktaki protestolar anketinin sonuçlarını açıkladı - Resim: 2

24-25 Mart 2025 tarihlerinde gerçekleştirilen araştırmaya göre; halkın yüzde 21’i eylemleri haklı bulurken, yüzde 52’si "düzeni bozmadıkça" eylemlere hak veriyor.

2 / 7
KONDA ''evdeki vatandaşla'' yaptığı sokaktaki protestolar anketinin sonuçlarını açıkladı - Resim: 3

KONDA'nın son anketi halkın İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından yapılan eylemleri yüzde 73 oranında haklı bulduğunu gösterdi.

3 / 7
KONDA ''evdeki vatandaşla'' yaptığı sokaktaki protestolar anketinin sonuçlarını açıkladı - Resim: 4

KONDA'nın araştırmasına göre halkın yüzde 21’i İmamoğlu protestolarını haklı bulurken, yüzde 52’si "düzeni bozmadıkça" eylemlere hak verdi.

4 / 7