Konkordato ilanıyla 1 milyar TL'lik vurgun iddiası: Onlarca mağdur var

Avukat Yiğit Yavaş ise, şüphelilerin kurdukları paravan düzenek ile mağdurları zarar uğrattığını belirterek, "Müvekkilimizin toplam zararı yaklaşık 16 milyondur. Bu süreçte sadece müvekkilin ve diğer mağdurların iyi niyeti suistimal edilmemiş, aynı zamanda mülkiyet hakkı ve ticari hayatı korumayı amaçlayan konkordato müessesesinin de bu suçun kalkanı olarak kullanıldığını düşünmekteyiz. Şüpheliler, 3 milyar TL gibi yatırım vaadiyle, gerçeği yansıtmayan medya haberleriyle piyasaya suni itibar pompalanmış ve sahte güven ortamı oluşturulmuştur. Bu şekilde piyasadan milyonlarca liralık mal toplanmıştır. Şirketin mali durumunu gizlemek ve mal kaçırmak amacıyla konkordato sürecinin bir dolandırıcılık maskesi olarak kullandığını düşünmekteyiz. Şüphelilerin yargı mensupları üzerinde nüfuz ticareti yaptığına dair asılsız iddialarla mağdurları sindirmeye çalışması, cüretlerinin boyutunu göstermektedir. Toplamda yüz milyonlarca lirayı bulan bu mağduriyet zinciri, basit bir ticari başarısızlık değil, önceden kurgulanmış, resmi belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık suçlarının vücut bulmuş halidir. Bizler, Türk yargısının şahısların isimlerinden ve oluşturdukları sahte güç algısından bağımsız, sadece delillerin ve adaletin ışığında hareket ettiğine inanıyoruz. Adli makamların hukuk sistemimizi kendi usulsüzlüklerine alet etmek isteyen bu yapıya karşı en kısa sürede gerekli müdahaleyi yapacağından ve adaletin terazisinin hileli davranışlarla bozulmasına izin vermeyeceğinden eminiz. Dosya kapsamında somut deliller, müşteki ifadeleri, organizasyon şeması, karşılıksız çekler, sahte olarak düzenlenmiş çekler ve manipülatif belgeler savcılık makamına sunulmuş olup, dosyamız Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürümektedir. Tam olarak tespit edilememekle birlikte şu an 30 ve üzeri mağdur bulunmaktadır. Bunların bir kısmı şikayet dilekçesini verdi. Dosyaya yeni girmiş mağdur dilekçeleri de var. Dosyamız devam etmektedir" diye konuştu.