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Konserde ''taciz'' kavgası! Tekme ve yumruklar havada uçuştu

Bursa’da binlerce kişinin katıldığı müzik festivalde taciz iddiası ortalığı karıştırdı. Yumruk ve tekmelerin havada uçuştuğu kavgayı bazı gençler spikerlik yaparak izledi.

Konserde ''taciz'' kavgası! Tekme ve yumruklar havada uçuştu - Resim: 1

Bursa'da düzenlenen ve binlerce kişinin katıldığı müzik festivalinde ünlü şarkıcı Edis ve Gazapizm konserini izlemeye gelen izleyicilerin arasında yan bakma ve taciz iddiası üzerine kavga çıktı.

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Konserde ''taciz'' kavgası! Tekme ve yumruklar havada uçuştu - Resim: 2

Tekme ve yumrukların konuştuğu kavgayı güvenlik önlemeye çalışırken, bazı vatandaşlar ayırmak yerine boks maçı anlatır gibi spikerlik yaptı. 

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Konserde ''taciz'' kavgası! Tekme ve yumruklar havada uçuştu - Resim: 3

Konser alanındaki kavga alışveriş merkezinin otoparkında da devam etti.

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Konserde ''taciz'' kavgası! Tekme ve yumruklar havada uçuştu - Resim: 4

O anlar çevredekilerin amatör kameralarına saniye saniye yansırken, polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.

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