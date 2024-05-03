Kontağı çevirdi, otomobil alev topuna döndü
Konya'nın Ereğli ilçesinde park halindeki otomobilinin kontağını çeviren sürücü, hayatının şokunu yaşadı. Saniyeler içinde alev topuna dönen otomobil, kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: DHA
Üçgöz Mahallesi'nde oturan Ali Y., saat 10.00 sıralarında işe gitmek için park halindeki otomobiline bindi.
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Sürücünün kontağı çevirmesi üzerine otomobilin motor kısmından alevler yükseldi.
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Aracından inip uzaklaşan A.Y., durumu itfaiyeye bildirdi.
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İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler söndürüldü.
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