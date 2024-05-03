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Kontağı çevirdi, otomobil alev topuna döndü

Konya'nın Ereğli ilçesinde park halindeki otomobilinin kontağını çeviren sürücü, hayatının şokunu yaşadı. Saniyeler içinde alev topuna dönen otomobil, kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: DHA
Kontağı çevirdi, otomobil alev topuna döndü - Resim: 1

Üçgöz Mahallesi'nde oturan Ali Y., saat 10.00 sıralarında işe gitmek için park halindeki otomobiline bindi. 

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Kontağı çevirdi, otomobil alev topuna döndü - Resim: 2

Sürücünün kontağı çevirmesi üzerine otomobilin motor kısmından alevler yükseldi. 

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Kontağı çevirdi, otomobil alev topuna döndü - Resim: 3

Aracından inip uzaklaşan A.Y., durumu itfaiyeye bildirdi.

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Kontağı çevirdi, otomobil alev topuna döndü - Resim: 4

İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler söndürüldü. 

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