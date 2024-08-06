  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Konteyner kentte korku dolu anlar

Konteyner kentte korku dolu anlar

Hatay'ın İskenderun ilçesinde depremzedelerin yaşadığı konteyner kentte çıkan yangın paniğe neden oldu.

Kaynak: DHA
Konteyner kentte korku dolu anlar - Resim: 1

İskenderun ilçesinde, depremzedeler için Üsküdar Belediyesi tarafından kurulan konteyner kentte yangın çıktı. 

1 / 6
Konteyner kentte korku dolu anlar - Resim: 2

Üsküdar Konteyner Kent'te yaşayanlar, 112'yi arayıp ihbarda bulundu. 

2 / 6
Konteyner kentte korku dolu anlar - Resim: 3

Yangının, çevredeki konteynerlere zarar vermemesi için çaba sarf eden bölge halkı, ekipler ulaşmadan yangını söndürdü. 

3 / 6
Konteyner kentte korku dolu anlar - Resim: 4

İtfaiyeciler, soğutma çalışmalarına devam ederken, yangının çıkış nedeninin de araştırıldığı belirtildi. (DHA)

4 / 6