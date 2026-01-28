Konteynerdeki kanlı saldırıdan ölü numarasıyla kurtulmuştu.... 6 ay sonra ayağa kalktı
Ankara'da konteynerde soyguncuların silahlı saldırısında annesi K.D. hayatını kaybeden, kendisi ise nefesini tutarak ölü numarası yapıp bacağından ağır yaralı kurtulan 12 yaşındaki çocuk 5 ameliyat sonrasında 6 ay süren tedavisinin ardından koltuk değnekleriyle ayağa kalktı ve yeniden okula başladı.
Konya'nın Ilgın ilçesinde yaşayan ve çiftçilikle uğraşan S.D. (44), geçen yıl Ankara'nın Bala ilçesinde tarla kiralayarak, mısır ve buğday ekti. Ailesi ile tarlaya kurdukları konteynerde yaşayan S.D., 9 Temmuz'da eşi K.D. ve oğlu N.D.'i burada bırakarak kızı G.D.(18) ile birlikte tarla sulamaya gitti
. Bir süre sonra konteynere giren kar maskeli 3 kişi, K.D. ve N.D.’ye pompalı tüfekle ateş açtı. K.D. hayatını kaybederken, sağ bacağından vurulan oğlu N.D. ise ağır yaralandı. N.D., nefesini tutup ölü numarası yaparak saldırganların konteynerden çıkmasını bekledi. Konteynerde altın arayan şüpheliler, bulamayınca çıkıp uzaklaştı.
Jandarma ekiplerinin çalışması sonucu, şüphelilerinden birinin çiftin damadı H.Ö.'in kardeşi İ.Ö. olduğu belirlendi. Olaydan bir süre önce konteynerde aileyi ziyaret eden ve ailenin bir miktar altını olduğunu öğrenen İ.Ö.'in, arkadaşları K.R. ve kardeşi H.K. ile birlikte 3 gün pusuda beklediği, baba evden çıkınca da saldırıyı gerçekleştirdiği tespit edildi. Ailenin damadı H.Ö.'in de olaydan bilgisinin olduğu ve soyguna onay verdiği saptandı. Olayın ardından gözaltına alınan 4 şüpheli, tutuklandı.
Sağ bacağından vurulan N.D., olayın ardından 5 ameliyat geçirdi. N.D., 6 ay süren tedavisi sonrası koltuk değnekleriyle ayağa kalktı ve yeniden okula başladı.