Konteynerdeki kanlı saldırıdan ölü numarasıyla kurtulmuştu.... 6 ay sonra ayağa kalktı

Jandarma ekiplerinin çalışması sonucu, şüphelilerinden birinin çiftin damadı H.Ö.'in kardeşi İ.Ö. olduğu belirlendi. Olaydan bir süre önce konteynerde aileyi ziyaret eden ve ailenin bir miktar altını olduğunu öğrenen İ.Ö.'in, arkadaşları K.R. ve kardeşi H.K. ile birlikte 3 gün pusuda beklediği, baba evden çıkınca da saldırıyı gerçekleştirdiği tespit edildi. Ailenin damadı H.Ö.'in de olaydan bilgisinin olduğu ve soyguna onay verdiği saptandı. Olayın ardından gözaltına alınan 4 şüpheli, tutuklandı.