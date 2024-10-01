Kontrolden çıkan otomobil, okula daldı: 1 çocuk, 2 veli yaralandı
İzmir'in Narlıdere ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, bir okulun bahçe kapısını kırarak içeri girdi. Kazada okul önünde bulunan 1 çocuk ile 2 veli yaralandı.
Kaynak: DHA
Kaza, saat 17.00 sıralarında Çatalkaya Mahallesi Tuna Caddesi üzerinde bulunan bir özel okulda meydana geldi. S.Ç.A. (43) idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu okulun bahçe kapısını kırıp, içeri girdi.
1 / 8
Bu sırada okulun önünde bulunan 6 yaşındaki K.A.A. ile öğrenci velileri H.Y. (41) ve G.G.Ş. (40) yaralandı.
2 / 8
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
3 / 8
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
4 / 8