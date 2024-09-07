Kontrollü patlama dediler, ortalık savaş alanına döndü: Yaralılar var
Samsun’da taş ocağında iş makinesinin çalışması sırasında kontrollü yapıldığı iddia edilen patlama sonucu Samsun-Ordu karayoluna taşlar düştü. Taşlar yoldan geçen araçlara isabet ederken, olayda toplam 4 kişi yaralandı.
Kaynak: AA , DHA
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde faaliyet gösteren bir taş ocağında yapılan ve kontrollü olduğu iddia edilen patlatma sırasında fırlayan taşlar, Samsun-Trabzon kara yoluna düştü.
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Bu sırda kara yolunda seyir halinde olan araçlar fırlayan taşların hedefi oldu. İsabet alan araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı.
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Sağlık ekipleri tarafından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılar tedavi altına alınırken, karayolu ekiplerince yolda temizlik çalışması yapıldı.
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Yaklaşık yarım saat ulaşıma kapatılan kara yolu, çalışmanın tamamlanmasının ardından trafiğe açıldı.
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