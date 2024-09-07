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Kontrollü patlama dediler, ortalık savaş alanına döndü: Yaralılar var

Samsun’da taş ocağında iş makinesinin çalışması sırasında kontrollü yapıldığı iddia edilen patlama sonucu Samsun-Ordu karayoluna taşlar düştü. Taşlar yoldan geçen araçlara isabet ederken, olayda toplam 4 kişi yaralandı.

Kaynak: AA , DHA
Kontrollü patlama dediler, ortalık savaş alanına döndü: Yaralılar var - Resim: 1

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde faaliyet gösteren bir taş ocağında yapılan ve kontrollü olduğu iddia edilen patlatma sırasında fırlayan taşlar, Samsun-Trabzon kara yoluna düştü. 

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Kontrollü patlama dediler, ortalık savaş alanına döndü: Yaralılar var - Resim: 2

Bu sırda kara yolunda seyir halinde olan araçlar fırlayan taşların hedefi oldu. İsabet alan  araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı.

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Kontrollü patlama dediler, ortalık savaş alanına döndü: Yaralılar var - Resim: 3

Sağlık ekipleri tarafından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılar tedavi altına alınırken, karayolu ekiplerince yolda temizlik çalışması yapıldı.

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Kontrollü patlama dediler, ortalık savaş alanına döndü: Yaralılar var - Resim: 4

Yaklaşık yarım saat ulaşıma kapatılan kara yolu, çalışmanın tamamlanmasının ardından trafiğe açıldı.

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