  4. ''Kontrollü yıkım'' dediler, asrın felaketini yeniden yaşattılar: Ortalık savaş alanına döndü!

2023 yılı 6 Şubat'ta Kahramanmaraş ve Hatay merkezli meydana gelen, 11 ilimizi yerle bir edip, 53 bin 537 canımızı yitirmemize yol açan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgedeki yeni depremler ve artçı sarsıntılar devam ederken Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde rezerv alan çalışmaları kapsamında kontrollü yıkılan bina çevredeki araçlara ve iş yerlerine zarar verdi.

Kaynak: İHA
Edinilen bilgiye göre, Güneşli Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda yıkım yapan firmanın yolu kapatmadan ve güvenlik önlemi almadan sürdürdüğü çalışma sırasında binanın parçaları etrafa saçıldı. Kopan moloz ve beton parçaları çevredeki iş yerlerine ve yola kadar sıçradı.

O sırada seyir halinde ilerleyen araçların üzerine düşen parçalar, sürücüler arasında panik oluşturdu. Araçlarda maddi hasar meydana gelirken, çevredeki vatandaşlar büyük korku yaşadı. O anlar ise kameralara yansıdı.

Görüntülerde binanın yıkıldığı sırada araçların yoldan geçtiği ve zarar gördüğü insanların kaçıştığı gözlemlendi.

