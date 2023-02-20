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  4. Kontrollü yıkım sırasında panik! Binanın üstüne çöktü

Kontrollü yıkım sırasında panik! Binanın üstüne çöktü

Adana'nın Yüreğir ilçesinde depremde hasar gören Aksa Camisi'nin minaresi, kontrollü şekilde yıkıldığı esnada 3 katlı bir evin üzerine devrildi. Minarenin devrilme anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kontrollü yıkım sırasında panik! Binanın üstüne çöktü - Resim: 1

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Adana'da 13 bina yıkıldı, çok sayıda bina hasar gördü. Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi'ndeki Aksa Camisi'nin minaresi de ağır hasar aldı. 

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Kontrollü yıkım sırasında panik! Binanın üstüne çöktü - Resim: 2

Ekipler, risk taşıdığı gerekçesiyle minarenin kontrollü şekilde yıkılmasına karar verdi. Bunun üzerine kontrollü yıkımı gerçekleştirilen caminin minaresi 3 katlı binanın üzerine devrildi.

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Kontrollü yıkım sırasında panik! Binanın üstüne çöktü - Resim: 3

 Evin balkonunda hasar meydana geldi. Yıkılma anı, cep telefonu kamerasına yansıdı. (DHA)

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Kontrollü yıkım sırasında panik! Binanın üstüne çöktü - Resim: 4
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