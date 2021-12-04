Konut alacaklar dikkat! İşte en çok değerlenecek il ve ilçeler

Bu sene yapılan projelerin bölgelere değer katması beklenirken, öte yandan kentsel dönüşümün de hız kazanması öngörülüyor. Ancak tüm bunların dışında yine de konut almak için dikkat etmeniz gereken çok önemli noktalar bulunuyor.

Hürriyet'ten Kübra Genç'e konuşan uzmanlar, 'Konut sahibi olmak isteyenler için doğru zaman ne zaman, 2022'de en çok değerlenecek il ve ilçeler nereler ve vatandaşlar konut alırken nelere dikkat etmeli?' sorularına yanıt verdi.