Konut alacaklar dikkat! İşte en çok değerlenecek il ve ilçeler
Konut piyasasındaki hareketliliğinin önümüzdeki yıl da devam etmesi beklenirken, uzmanlar en çok değerlenmesi beklenen il ve ilçeleri açıkladı.
2021'in en çok konuşulan konularından Konut Piyasası 2022'ye de damgasını vuracak. En çok merak edilen sorular arasında 2022'de hangi il ve ilçelerin değerleneceği olurken bu sorunun yanıtı ikiye ayrılıyor.
Yabancılar için popüler bölgelerde değerlenme devam ederken, pandemi sebebiyle geçtiğimiz sene tercih edilen sahil kesiminde durgunluk bekleniyor.
Bu sene yapılan projelerin bölgelere değer katması beklenirken, öte yandan kentsel dönüşümün de hız kazanması öngörülüyor. Ancak tüm bunların dışında yine de konut almak için dikkat etmeniz gereken çok önemli noktalar bulunuyor.
Hürriyet'ten Kübra Genç'e konuşan uzmanlar, 'Konut sahibi olmak isteyenler için doğru zaman ne zaman, 2022'de en çok değerlenecek il ve ilçeler nereler ve vatandaşlar konut alırken nelere dikkat etmeli?' sorularına yanıt verdi.
EN ÇOK DEĞERLENECEK İL VE İLÇELER
Denge Değerleme'den yapılan açıklamada en çok değerlenen yerler sıralandı ve "İstanbul, Ankara, Aydın, Antalya, Trabzon, Yalova, Bursa, Muğla, İzmir, Mersin, Çanakkale gibi şehirlerin ön plana çıkacağını söyleyebiliriz. İstanbul şehir merkezine günü birlik sabah gidip akşam dönülebilecek mesafede yer alan Beykoz, Şile, Büyükçekmece, Ağva, Silivri vb. bölgelerin değer kazanması olası" dendi.
Ayrıca '2022 yılında yeni metro hatlarının tamamlanarak faaliyete geçmesi halinde, Ataşehir, Ümraniye, Halkalı, Kurtköy gibi bölgelerde de ciddi değer artışları görülmesi söz konusu olabilir. Özellikle Ataşehir ve Ümraniye ilçelerinde Uluslararası Finans Merkezi projesinin de etkisiyle değer artışları ivme kazanabilir' denirken, "Yabancıya satışın yoğun olarak yaşandığı bölgelerden olan Döviz Kuru alım gücünü arttırması nedeniyle merkez ilçelere kayacağı, İstanbul şehir merkezinde Beşiktaş, Kağıthane, Esenler, Beylikdüzü, Esenyurt, Zeytinburnu, Başakşehir gibi ilçeler ön plana çıkıyor" ifadesinde bulunuldu.