Konut alacaklara 42 bin TL'ye kadar devlet desteği
Konut hesabı uygulamasında hem aylık ödemeler hem de devlet katkısı tutarı yeni yılla birlikte artıyor. 5 yıl birikim yapan kişiye ilk evini aldığında verilecek devlet desteğinin üst limiti 42 bin 425 liraya çıkıyor.
Konut hesabı uygulamasında devlet katkısı tutarı 2022 yılıyla beraber artacak. Devlet birçok konuda tasarruf sahiplerinin yanında yer alıyor. Bireysel Emeklilik Sistemi'ne katılanlara yüzde 25'lik katkı yapılıyor.
Yine evlenmek için bankada hesap açıp birikim yapanlara belli oranlarda destek veriliyor. Bunun yanında konut almak isteyenlerin de devlet yanında.
Faruk Erdem'in Yeni Asır'daki yazısına göre konut almak için açılan hesaplara devlet önemli oranlarda katkı yapıyor. Bankada açılacak konut hesabında biriken paranıza devlet de belli oranlarda katkı yapıyor. Bunun için bir bankada konut hesabı açmak yeterli oluyor.
Devlet bu hesaba sizin yatırdığınız paraya göre katkı yatırıyor. Tabi bunun bir üst ve alt limiti de bulunuyor. Bu arada devletin yaptığı bu katkı her yıl yeniden değerleme oranı kadar da artırılıyor.