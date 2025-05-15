Konut almak için doğru zaman mı? Uzmanı açıkladı

KONUT ALMAK KARLI MI?

7 milyon liraya bir konut almak isteyen kişi bu konutu kiraya vermeye kalksa azami alacağı kira 40 bin lira seviyesinde gerçekleşiyor. Ancak 7 milyon lirayı yüzde 50 seviyelerinden mevduata koysa aylık getirisi 250 bin lira seviyelerinde gerçekleşiyor. Başka bir deyişle faiz oranları bu seviyelerde bir yıl aynı kalırsa 7 milyon liraya 3.5 milyon liraya yakın bileşik faiz getirisi ortaya çıkıyor. Ancak kiraya verilmiş olsa 480 bin lira getiri elde edilmiş olacaktı. Konutun fiyatı ise yüksek faiz döneminde muhtemel olarak 3.5 milyon lira artmamış olacaktı.

Peki uzmanlar ne diyor?