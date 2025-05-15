Konut almak için doğru zaman mı? Uzmanı açıkladı
Yüksek faizler nedeniyle konut piyasası zor günler geçiriyor. Peki konut almak isteyenler için uygun zaman mı? Kiralardaki artış devam edecek mi? Uzmanlar yanıtladı...
Konut piyasasında dalgalı seyir devam ediyor. Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine başlamasıyla hareketlenen konut sektörü yeni faiz artırımı kararıyla yeniden durgunluk yaşayabilir.
Konut fiyatlarının hızlı yükselmediği, ilanların uzun süre yayında kaldığı dönemde mevduat faizlerinin yüzde 50 seviyelerine çıkması da konuta olan talebi düşürdü.
Konut sahipliği oranının yüzde 55 seviyelerine gerilemesi de kiralık konutlara olan talebi artırdı.
KONUT ALIMI ZORLAŞTI
NTV'den Burak Taşçı'nın haberine göre, konut almak için peşin ya da kredili seçenek bulunuyor. Peşin seçenekte nakit ödeme yapılırken kredili seçenekte faiz kısmı alıcıyı zorluyor. Konut kredisi faizleri yüzde 2.5 seviyelerinden başlıyor ve alıcı kişiye maliyeti oldukça yüksek oluyor. Bu da satın alımları güçleştiriyor.
KİRALAR YÜKSELİŞTE
Kiralık konutlara olan talebin artması, yeni konut üretiminin azalması ve arz-talep dengesinin bozulması kiraları artırıyor. Kiracılar ve ev sahipleri pazarlık yapsa da yüzde 50 civarında zamlar yapılıyor.
KONUT ALMAK KARLI MI?
7 milyon liraya bir konut almak isteyen kişi bu konutu kiraya vermeye kalksa azami alacağı kira 40 bin lira seviyesinde gerçekleşiyor. Ancak 7 milyon lirayı yüzde 50 seviyelerinden mevduata koysa aylık getirisi 250 bin lira seviyelerinde gerçekleşiyor. Başka bir deyişle faiz oranları bu seviyelerde bir yıl aynı kalırsa 7 milyon liraya 3.5 milyon liraya yakın bileşik faiz getirisi ortaya çıkıyor. Ancak kiraya verilmiş olsa 480 bin lira getiri elde edilmiş olacaktı. Konutun fiyatı ise yüksek faiz döneminde muhtemel olarak 3.5 milyon lira artmamış olacaktı.
Peki uzmanlar ne diyor?