Konut fiyatları düşecek mi ? İşin uzmanı açıkladı
Konut fiyatlarındaki bir anda yaşanan yükselişin ardından herkesin aklındaki "konut fiyatları düşer mi" sorusuna Türkiye Tüm Emlak Müşavirleri Federasyonu Başkanı Hacı Ali Taylan yanıt verdi.
Küresel bir sorun haline gelen enflasyonun etkisiyle çelikten çimentoya kadar birçok kalemde yaşanan fiyat hareketliliği, gayrimenkul sektöründe de fiyatların dalgalanmasına yol açtı.
1 / 13
Uzmanlar, sıfır konutlarda yaşanan fiyat artışlarının ikinci eli de etkilediğine dikkati çekerek, konut piyasasının birkaç ay içinde olması gereken değerlerde sabitlenebileceğini bildirdi.
2 / 13
Türkiye Tüm Emlak Müşavirleri Federasyonu Başkanı Hacı Ali Taylan, çelik, çimento gibi kalemlerde maliyetlerdeki artış nedeniyle gayrimenkul fiyatlarında yükseliş yaşandığını söyledi.
3 / 13
Son 2-3 ay içinde fiyatların astronomik şekilde yükseldiğini belirten Taylan, benzer durumun ikinci el konutlarda da görüldüğünü kaydetti.
4 / 13