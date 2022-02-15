  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Konut fiyatları düşecek mi ? İşin uzmanı açıkladı

Konut fiyatları düşecek mi ? İşin uzmanı açıkladı

Konut fiyatlarındaki bir anda yaşanan yükselişin ardından herkesin aklındaki "konut fiyatları düşer mi" sorusuna Türkiye Tüm Emlak Müşavirleri Federasyonu Başkanı Hacı Ali Taylan yanıt verdi.

Konut fiyatları düşecek mi ? İşin uzmanı açıkladı - Resim: 1

Küresel bir sorun haline gelen enflasyonun etkisiyle çelikten çimentoya kadar birçok kalemde yaşanan fiyat hareketliliği, gayrimenkul sektöründe de fiyatların dalgalanmasına yol açtı.

1 / 13
Konut fiyatları düşecek mi ? İşin uzmanı açıkladı - Resim: 2

Uzmanlar, sıfır konutlarda yaşanan fiyat artışlarının ikinci eli de etkilediğine dikkati çekerek, konut piyasasının birkaç ay içinde olması gereken değerlerde sabitlenebileceğini bildirdi.

2 / 13
Konut fiyatları düşecek mi ? İşin uzmanı açıkladı - Resim: 3

Türkiye Tüm Emlak Müşavirleri Federasyonu Başkanı Hacı Ali Taylan, çelik, çimento gibi kalemlerde maliyetlerdeki artış nedeniyle gayrimenkul fiyatlarında yükseliş yaşandığını söyledi.

3 / 13
Konut fiyatları düşecek mi ? İşin uzmanı açıkladı - Resim: 4

Son 2-3 ay içinde fiyatların astronomik şekilde yükseldiğini belirten Taylan, benzer durumun ikinci el konutlarda da görüldüğünü kaydetti.

4 / 13