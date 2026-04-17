Konut fiyatlarında yeni rekor! En pahalı ve en ucuz konutların bulunduğu illerimiz belli oldu

Türkiye konut piyasasında Mart 2026 verileri, fiyatların nominal olarak yükselmeye devam ettiğini ancak enflasyondan arındırılmış "reel" bazda piyasanın dengelendiğini ortaya koydu. Endeksa ve Emlakjet tarafından hazırlanan rapora göre, Türkiye genelinde ortalama konut fiyatı 5 milyon 47 bin 500 TL seviyesine yükseldi. İstanbul, Mart ayında gerçekleştirdiği 21 bin 665 adetlik satışla Türkiye’nin konut lokomotifi olmaya devam etti. Megakentte metrekare fiyatı 63 bin 446 TL olurken, ortalama bir evin fiyatı 7 milyon TL’yi aştı. Ancak dikkat çekici bir veri paylaşıldı: İstanbul'da yıllık fiyat artışı %32,4 gibi görünse de, enflasyona göre ayarlandığında reel artış sadece %0,9 olarak kaydedildi.