Konut fiyatlarında yeni rekor! En pahalı ve en ucuz konutların bulunduğu illerimiz belli oldu
Endeksa ve Emlakjet’in Mart 2026 Konut Değer Raporu yayımlandı. Türkiye genelinde ortalama konut fiyatı 5 milyon TL sınırını geçerken, metrekare fiyatları 40 bin 380 TL'ye dayandı. İstanbul satışta liderliğini korusa da, fiyat artışları enflasyon karşısında reel olarak yerinde saydı. Kredili satışlardaki %35,9'luk sürpriz artış ise piyasada yeni bir dönemin sinyalini veriyor. İşte il il güncel konut fiyatları ve konut piyasası analizi...
Türkiye konut piyasasında Mart 2026 verileri, fiyatların nominal olarak yükselmeye devam ettiğini ancak enflasyondan arındırılmış "reel" bazda piyasanın dengelendiğini ortaya koydu. Endeksa ve Emlakjet tarafından hazırlanan rapora göre, Türkiye genelinde ortalama konut fiyatı 5 milyon 47 bin 500 TL seviyesine yükseldi. İstanbul, Mart ayında gerçekleştirdiği 21 bin 665 adetlik satışla Türkiye’nin konut lokomotifi olmaya devam etti. Megakentte metrekare fiyatı 63 bin 446 TL olurken, ortalama bir evin fiyatı 7 milyon TL’yi aştı. Ancak dikkat çekici bir veri paylaşıldı: İstanbul'da yıllık fiyat artışı %32,4 gibi görünse de, enflasyona göre ayarlandığında reel artış sadece %0,9 olarak kaydedildi.
Ankara ve İzmir’de Durum Ne?
Ankara: 10 bin 236 adetlik satışla ikinci sırada. Metrekare fiyatı 37 bin 86 TL. Başkentte reel yıllık artış %1,6 ile sınırlı kaldı. İzmir: Ortalama konut fiyatı 6 milyon 170 bin TL’ye ulaştı. Ancak İzmir, reel bazda %5,6 kayıpla fiyatların enflasyonun altında kaldığı illerden biri oldu. Antalya: Metrekare fiyatı 53 bin TL’yi aşarken, reel değişim % -1 seviyesinde gerçekleşti.
Endeksa'nın yapay zekâ destekli değerleme ve analitik içgörü gücüyle kendi güçlü pazar deneyimi ve geniş erişimini birleştiren Emlakjet, Mart 2026 Konut Değer Raporu'nu açıkladı.
Türkiye konut piyasasına ilişkin Mart 2026 verileri, hem satış hacmi hem de fiyatlama açısından piyasanın artık çok daha seçici, çok daha bölgesel ve çok daha dengeli bir yapıya evrildiğini ortaya koyuyor. Büyükşehirlerin satış hacminde ağırlığını koruduğu, buna karşılık fiyat artışlarının birçok ilde nominal olarak güçlü görünmesine rağmen enflasyona göre ayarlanmış reel bazda oldukça sınırlı kaldığı görülüyor.