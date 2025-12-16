Konut fiyatlarının en çok yükseldiği şehirlerimiz belli oldu
Türkiye'de barınma krizi büyürken ülke genelinde konut fiyatlarında en çok yükselişin yaşandığı iller de belli oldu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından Kasım 2025 dönemine ilişkin Konut Fiyat Endeksi verileri açıklandı.
Merkez Bankası verilerine göre Konut Fiyat Endeksi (KFE) kasım ayında yıllık bazda yüzde 31,4, reel olarak ise yüzde 0,3 artış kaydetti.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre konut fiyatlarında yılın ilk reel artışı yaşandı.
Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan KFE (2023=100), kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 2,7 artarak 204,2 oldu.
