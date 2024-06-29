Konut kredisi çekeceklere kötü haber: 2 milyon TL'nin geri ödemesi dudak uçuklattı
Türkiye'de bir yandan konut fiyatları diğer yandan konut kredisi faizleri yükselmeye devam ederken, geçim derdine düşen vatandaşın krediye ulaşması da git gide zorlaşıyor. İşte bu sarmalda şimdi de bankaların kredi faizleri uçuşa geçti. İşte örnek hesaplamalarla banka banka 2 milyon TL'lik konut kredisinin aylık taksitleri ve geri ödeme toplamı...
AKBANK
Faiz Oranı: %3,05
Aylık Taksit: 62.704,27 TL
Toplam Ödeme: 7.549.132 TL
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ALTERNATİF BANK
Faiz Oranı: %4,20
Aylık Taksit: 84.607,13 TL
Toplam Ödeme: 10.171.155 TL
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ANADOLUBANK
Faiz Oranı: %4,91
Aylık Taksit: 98.512,94 TL
Toplam Ödeme: 11.835.672 TL
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DENİZBANK
Faiz Oranı: %4,49
Aylık Taksit: 90.264,03 TL
Toplam Ödeme: 10.848.642 TL
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