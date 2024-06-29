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  4. Konut kredisi çekeceklere kötü haber: 2 milyon TL'nin geri ödemesi dudak uçuklattı

Konut kredisi çekeceklere kötü haber: 2 milyon TL'nin geri ödemesi dudak uçuklattı

Türkiye'de bir yandan konut fiyatları diğer yandan konut kredisi faizleri yükselmeye devam ederken, geçim derdine düşen vatandaşın krediye ulaşması da git gide zorlaşıyor. İşte bu sarmalda şimdi de bankaların kredi faizleri uçuşa geçti. İşte örnek hesaplamalarla banka banka 2 milyon TL'lik konut kredisinin aylık taksitleri ve geri ödeme toplamı...

Konut kredisi çekeceklere kötü haber: 2 milyon TL'nin geri ödemesi dudak uçuklattı - Resim: 1

AKBANK

Faiz Oranı: %3,05
Aylık Taksit: 62.704,27 TL
Toplam Ödeme: 7.549.132 TL

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Konut kredisi çekeceklere kötü haber: 2 milyon TL'nin geri ödemesi dudak uçuklattı - Resim: 2

ALTERNATİF BANK

Faiz Oranı: %4,20
Aylık Taksit: 84.607,13 TL
Toplam Ödeme: 10.171.155 TL

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Konut kredisi çekeceklere kötü haber: 2 milyon TL'nin geri ödemesi dudak uçuklattı - Resim: 3

ANADOLUBANK

Faiz Oranı: %4,91
Aylık Taksit: 98.512,94 TL
Toplam Ödeme: 11.835.672 TL

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Konut kredisi çekeceklere kötü haber: 2 milyon TL'nin geri ödemesi dudak uçuklattı - Resim: 4

DENİZBANK

Faiz Oranı: %4,49
Aylık Taksit: 90.264,03 TL
Toplam Ödeme: 10.848.642 TL

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